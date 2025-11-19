На 85-м году жизни скончался актёр и режиссёр Сергей Десницкий

На 85-м году жизни скончался известный российский актёр и режиссёр, Заслуженный артист России Сергей Десницкий. Печальную новость подтвердила пресс-служба Московского Художественного театра имени Чехова.

Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким мастера. Там же подчеркнули, что коллектив понес тяжёлую утрату, потеряв выдающегося артиста и режиссера. Информация о дате и месте прощания будет опубликована дополнительно.

Практически вся творческая жизнь Десницкого была неразрывно связана со МХАТом, куда он пришёл после окончания Школы-студии в 1962 году. За это время он сыграл около ста ролей, особое место среди которых заняли образы по произведениям Чехова. После недолгой работы в «Современнике» и кратковременного ухода в театр «У Никитских ворот» в 90-х, артист всегда возвращался в родные стены. Помимо сцены, Десницкий занимался литературным творчеством, являясь автором нескольких книг, включая мемуары «Сквозное действие любви» и роман «Братья Пётр и Павел».

Ранее в Санкт-Петербурге на 78-м году умер выдающийся российский композитор и педагог Григорий Корчма. Творческое наследие композитора включает в себя порядка 200 работ, среди которых выделяются театральные и симфонические опусы, а также сочинения для детей. На протяжении шестнадцати лет (2006–2022) он являлся бессменным главой Союза композиторов Санкт-Петербурга, параллельно передавая свой опыт студентам Санкт-Петербургской консерватории.