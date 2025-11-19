Путин поспорил с разработчиком, не разучит ли «Алиса» детей думать
Обложка © Life.ru
Во время посещения выставки «Сбера», посвящённой искусственному интеллекту, президент России Владимир Путин неожиданно увлёкся личным разговором с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса». Глава государства удивился, узнав, что сотрудник — отец пятерых детей, — и поинтересовался, как тот собирается воспитывать в них самостоятельное мышление в эпоху цифровых помощников.
Путин, узнав возраст детей — от 11 лет до 9 месяцев, спросил: «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чём?»
Разработчик попытался объяснить преимущества технологии, утверждая, что помощник лишь облегчает поиск решений. Президент не согласился: «Может. Нужно задачку как-то решить — они, оп, нажали — и «Алиса» всё рассказала». Он подчеркнул, что такие программы могут отучать детей думать самостоятельно. Глава государства призвал специалиста задуматься над тем, как сохранить у детей способность рассуждать.
«Как вы будете учить думать, если есть «Алиса«? Подумайте — и всем нам расскажите», — сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции, посвящённой искусственному интеллекту, в рамках которой посетил выставку передовых технологических разработок. Одним из запоминающихся моментов визита стало выступление антропоморфного робота по имени Грин, который исполнил для главы государства танец под популярную русскую музыкальную композицию.
