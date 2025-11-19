Россия и США
19 ноября, 17:14

Путин отметил обеспокоенность болельщиков судейством в футболе

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин констатировал постоянное внимание болельщиков к качеству судейства в футболе. Соответствующее заявление он сделал на выставке «Сбера», посвящённой искусственному интеллекту.

«Там есть вопросы», — согласился Путин с наличием проблем.

Глава государства добавил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства. На выставке президенту продемонстрировали разработки в области ИИ, направленные на обеспечение честности в спортивных соревнованиях.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на конференции по искусственному интеллекту о прохождении планового ежегодного медицинского обследования. Глава государства уточнил, что все необходимые диагностические процедуры заняли два дня и включали ночёвку в медицинском учреждении. По словам Путина, результаты комплексного обследования показали хорошие показатели здоровья.

