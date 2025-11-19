Россия и США
Регион
19 ноября, 18:03

Посольство РФ призвало Лондон не создавать опасных ситуаций из-за корабля «Янтарь»

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Российское посольство в Лондоне осудило заявления британского министра обороны Джона Хили о судне «Янтарь» как подрывающие европейскую безопасность. Соответствующее заявление распространила дипломатическая миссия.

«Лондон своим русофобским курсом и нагнетанием милитаристской истерии способствует дальнейшей деградации европейской безопасности, создавая предпосылки для новых опасных ситуаций», — сообщили в посольстве.

Дипломаты призвали британскую сторону воздержаться от деструктивных шагов, ссылаясь на ранее озвученные Хили угрозы о подготовке «военных вариантов» ответа на действия российского исследовательского судна.

«Такого раньше не было»: Финны забили тревогу из-за разговоров о войне с Россией

Ранее сообщалось, что действия российского разведывательного судна «Янтарь» вызвали обеспокоенность в странах НАТО. Европейские военные выразили тревогу в связи с манёврами корабля вблизи районов прокладки подводных кабелей связи и трубопроводов, обеспечивающих функционирование интернета, финансовых операций и военных коммуникаций. Министр обороны Великобритании сделал резкое заявление в адрес России в связи с инцидентом с российским судном «Янтарь». Лондон обвиняет разведывательный корабль, находившийся к северу от Шотландии, в направлении лазеров на пилотов британских самолётов, осуществлявших наблюдение за его перемещением.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
