Посольство РФ призвало Лондон не создавать опасных ситуаций из-за корабля «Янтарь»

Ранее сообщалось, что действия российского разведывательного судна «Янтарь» вызвали обеспокоенность в странах НАТО. Европейские военные выразили тревогу в связи с манёврами корабля вблизи районов прокладки подводных кабелей связи и трубопроводов, обеспечивающих функционирование интернета, финансовых операций и военных коммуникаций. Министр обороны Великобритании сделал резкое заявление в адрес России в связи с инцидентом с российским судном «Янтарь». Лондон обвиняет разведывательный корабль, находившийся к северу от Шотландии, в направлении лазеров на пилотов британских самолётов, осуществлявших наблюдение за его перемещением.