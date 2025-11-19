26 украинских БПЛА сбиты над четырьмя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующие данные опубликованы в официальном канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 целей нейтрализованы над территорией Крыма, 10 — в Брянской области, 4 — в Курской и 1 — в Белгородской. Операция проводилась с 13:00 до 20:00 по московскому времени силами дежурных расчётов ПВО.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над приграничными регионами России. С 08:00 до 13:00 по московскому времени 18 ноября было нейтрализовано три БПЛА над Брянской областью и два БПЛА над Курской областью.