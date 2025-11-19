Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 18:01

26 украинских БПЛА сбиты над четырьмя российскими регионами

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующие данные опубликованы в официальном канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 целей нейтрализованы над территорией Крыма, 10 — в Брянской области, 4 — в Курской и 1 — в Белгородской. Операция проводилась с 13:00 до 20:00 по московскому времени силами дежурных расчётов ПВО.

В Кремле сочли оправданным отключение Интернета для борьбы с дронами ВСУ
В Кремле сочли оправданным отключение Интернета для борьбы с дронами ВСУ

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над приграничными регионами России. С 08:00 до 13:00 по московскому времени 18 ноября было нейтрализовано три БПЛА над Брянской областью и два БПЛА над Курской областью.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar