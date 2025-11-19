Россия и США
19 ноября, 17:59

Поклонская назвала два способа, которые помогут изменить судьбу Украины

Обложка © Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская заявила, что граждане Украины фактически оказались перед выбором — прекратить сопротивление и сложить оружие либо выступить против собственной власти. Такой комментарий она оставила в своём Telegram-канале.

«Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, «Пир во время чумы», — написала она.

Ранее она выступала с инициативой вернуть в Крым скифское золото, оказавшееся за рубежом. Поводом стало решение Нидерландов передать Египту украденный бюст Тутмоса III — Поклонская заявила, что Россия также намерена добиваться возвращения крымских культурных ценностей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Николь Вербер
