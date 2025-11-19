На Украине назначили нового министра энергетики вместо сбежавшей Гринчук

Правительство Украины назначило первого замминистра энергетики Артёма Некрасова временно исполняющим обязанности главы Минэнерго. Решение приняли на заседании кабмина, сообщило ведомство.

Некрасов заявил, что осознаёт масштаб ответственности, особенно в условиях «самого сложного отопительного сезона в истории Украины». По его словам, ключевые задачи на ближайшее время — обеспечить бесперебойную работу энергосистемы, повысить прозрачность процессов, восстановить доверие к ведомству и укрепить взаимодействие с международными партнёрами. Он добавил, что намерен привлечь ресурсы для ремонта и восстановления повреждённой инфраструктуры.

Назначение и.о. последовало после громкого коррупционного скандала в энергетической отрасли: Верховная рада ранее уволила министра Светлану Гринчук, которая покинула страну на фоне расследования. По данным НАБУ, окружение бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», могло быть задействовано в отмывании около 100 млн долларов. Его квартира, утверждают источники, использовалась как «предвыборный штаб» Зеленского. Сам Миндич успел покинуть Украину перед обысками, а в деле фигурируют десятки неустановленных участников.