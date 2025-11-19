Россия и США
19 ноября, 20:17

Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с менингококковой инфекцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Эпидемиологическая обстановка с менингококковой инфекцией в России характеризуется как стабильная и контролируемая. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведённому комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что текущие показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений, а в некоторых регионах принимаются дополнительные профилактические меры.

Инфекционист предупредил о возможных вспышках двух опасных болезней в 2026 году

Напомним, с начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тысячи случаев менингококковой инфекции, что вдвое превышает показатели за весь предыдущий год. Как сообщила врач-инфекционист, наблюдаемый рост свидетельствует о необходимости введения дополнительных профилактических мер, включая вакцинацию уязвимых групп населения. Вакцинация является единственным способом защиты от менингококковой инфекции. Сейчас в России доступны препараты, покрывающие пять групп бактерий — A, B, C, W и Y.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
