Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с менингококковой инфекцией

Эпидемиологическая обстановка с менингококковой инфекцией в России характеризуется как стабильная и контролируемая. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведённому комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что текущие показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений, а в некоторых регионах принимаются дополнительные профилактические меры.

Напомним, с начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тысячи случаев менингококковой инфекции, что вдвое превышает показатели за весь предыдущий год. Как сообщила врач-инфекционист, наблюдаемый рост свидетельствует о необходимости введения дополнительных профилактических мер, включая вакцинацию уязвимых групп населения. Вакцинация является единственным способом защиты от менингококковой инфекции. Сейчас в России доступны препараты, покрывающие пять групп бактерий — A, B, C, W и Y.