Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать мгновенно
Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно организовать моментально при необходимости.
«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее он подчёркивал, что встреча президентов России и США может состояться после тщательной подготовки и создания необходимых условий. Москва заинтересована в её скорейшей организации. Песков добавил, что встреча такого уровня должна быть подготовлена крайне тщательно. Москва надеется, что саммит состоится сразу, как будут выяснены все детали.
