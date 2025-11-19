Россия и США
19 ноября, 19:25

Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать мгновенно

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно организовать моментально при необходимости.

«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков: Для встречи Путина и Трампа нужна «ювелирная» подготовка
Ранее он подчёркивал, что встреча президентов России и США может состояться после тщательной подготовки и создания необходимых условий. Москва заинтересована в её скорейшей организации. Песков добавил, что встреча такого уровня должна быть подготовлена крайне тщательно. Москва надеется, что саммит состоится сразу, как будут выяснены все детали.

