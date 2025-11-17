Песков: Москва заинтересована в скорейшем проведении саммита Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться после тщательной подготовки при создании необходимых условий. Москва заинтересована в её скорейшей организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча такого уровня должна быть подготовлена крайне тщательно. Москва надеется, что саммит состоится сразу, как будут выяснены все детали.

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал Песков на брифинге.

Ранее представитель Кремля заявил, что встрече Путина и Трампа должна предшествовать «ювелирная подготовка».

Напомним, переговоры политиков в Будапеште были согласованы по итогам телефонного разговора лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Британские СМИ писали, что саммит с участием Путина и Трампа отменили именно после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Западные СМИ считают, что в ходе диалога глава Госдепа понял, что вынудить российскую сторону принять чужие условия не получится.