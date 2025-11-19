Россия и США
Регион
19 ноября, 19:50

Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин объявил об открытии российского посольства в Того в 2026 году. На встрече с председателем Совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве российский лидер отметил, что страны договорились об открытии дипломатических представительств.

Встреча Владимира Путина с Фором Гнассингбе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между государствами демонстрирует положительную динамику. Глава государства выразил уверенность, что открытие дипломатических учреждений и начало работы межправительственной комиссии позволят ускорить развитие двусторонних отношений.

Того Фор Гнассингбе в свою очередь поблагодарил Путина за тёплый приём. Он подтвердил, что обе страны вступают в новую эпоху отношений благодаря решению об открытии дипломатических представительств.

«У нас есть ключевые секторы, в которых мы сотрудничаем и которые позволяют нам укреплять наши отношения. У нас есть несколько приоритетов, и одна из сфер, которая играет ключевую роль, — это образование», — сказал он.

А вчера российский лидер встречался с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Путин отметил положительную динамику двусторонних отношений, указав на рост товарооборота между странами на 7,9% за первые восемь месяцев текущего года. Стоит отметить, что беседа лидеров шла по-русски — Занданшатар свободно владеет русским языком и перешёл на него сразу после приветствия по-монгольски.

