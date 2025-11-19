Россия и США
19 ноября, 19:38

СвЖД: На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны

Обложка © Life.ru

Цистерны загорелись в хвостовой части грузового поезда на границе Свердловской области и Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«К месту происшествия направлены два пожарных поезда», — указали в публикации.

Возгорание произошло на перегоне Шамары — Кордон участка Пермь — Кузино. Пресс-служба отметила, что на перегоне движение приостановлено. Обстоятельства инцидента уточняются.

