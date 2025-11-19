Российские войска прорвали ключевой рубеж обороны ВСУ на Донбассе

Российским подразделениям удалось прорвать оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Северск на Донбассе. Согласно сообщению военного обозревателя издания Bild Юлиана Репке, российские войска установили контроль над населёнными пунктами Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска.

По информации обозревателя, в настоящее время российские военные контролируют не менее 20% территории города.

Ранее украинские источники подтверждали ослабление южного фланга обороны Северска и проникновение российских групп в город. Украинский военный Мучной подтвердил, что южный фланг Северска «начал постепенно слабеть», несколько небольших групп российских войск проникают и пытаются закрепиться в частном секторе, «ситуация близка к переломному моменту». На данный момент официальных подтверждений от Минобороны или украинской стороны нет.