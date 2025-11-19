В Тюмени ребёнок впал в кому из-за обезболивающего пластыря

В Тюмени трёхлетний мальчик впал в кому после того, как бабушка наклеила ему на рану обезболивающий пластырь, предназначенный для онкопациентов. Историей поделилась фельдшер скорой помощи Лариса Массон, рассказавшая порталу 72.ru, как медики пытались понять, что довело малыша до потери сознания.

Бригада приехала на вызов за несколько минут: ребёнок лежал без движения, не реагировал на голос и прикосновения. Родственники уверяли, что он был абсолютно здоров, а единственная травма — ссадина на колене после прогулки. На неё бабушка и наклеила пластырь, оставшийся «от дедушки».

Врач заметил необычную форму пластыря и уточнил, что именно бабушка использовала. Женщина принесла упаковку. Оказалось, что пластыри были с наркотическим веществом, которые назначают пациентам с сильной болью. На открытой ране препарат всосался почти мгновенно и дал мощный эффект.

Медики успели вовремя. Ребёнка стабилизировали, доставили в стационар, и врачи смогли вывести его из комы.

Ранее в Москве годовалый мальчик чуть не потерял зрение из-за неправильного промывания носа. Малышу диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. Простыми словами: вокруг глаза скопилось много гноя, что стало угрожать зрению. Мальчику давали антибиотики и делали аспирацию (удаляли ненужную жидкость вакуумом). К счастью, отток гноя через нос у ребёнка был хороший, поэтому вскрывать глазницу или делать прокол не потребовалось. Сейчас малыш идёт на поправку.