Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 20:12

Паслер сообщил, что на СвЖД ликвидировали открытое горение цистерн

Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СКР

Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СКР

На перегоне Шамары – Кордон вспыхнули цистерны с газовым конденсатом, распространение огня удалось остановить. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение.

«Площадь возгорания составила 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. К ним привлечены 91 сотрудник и 24 единицы спецтехники.

Дальше предстоит разбор завалов и оценка повреждений, но самое опасное уже позади – огонь больше не распространяется. Организована доследственная проверка.

Пермского школьника арестовали за попытку теракта на железной дороге
Пермского школьника арестовали за попытку теракта на железной дороге

Ранее Life.ru писал, что ЧП произошло на границе Пермского края и Свердловской области, где вспыхнули цистерны в хвосте грузового состава. На место происшествия направили два пожарных поезда, а движение по перегону Шамары – Кордон пришлось остановить. Сейчас спасатели уточняют детали происшествия и оценивают последствия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar