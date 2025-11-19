Паслер сообщил, что на СвЖД ликвидировали открытое горение цистерн

На перегоне Шамары – Кордон вспыхнули цистерны с газовым конденсатом, распространение огня удалось остановить. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение.

«Площадь возгорания составила 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. К ним привлечены 91 сотрудник и 24 единицы спецтехники.

Дальше предстоит разбор завалов и оценка повреждений, но самое опасное уже позади – огонь больше не распространяется. Организована доследственная проверка.

Ранее Life.ru писал, что ЧП произошло на границе Пермского края и Свердловской области, где вспыхнули цистерны в хвосте грузового состава. На место происшествия направили два пожарных поезда, а движение по перегону Шамары – Кордон пришлось остановить. Сейчас спасатели уточняют детали происшествия и оценивают последствия.