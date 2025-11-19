Россия и США
19 ноября, 20:23

Киев вернул из плена тело российского бойца без сердца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAKSYM CHUB

Киев передал тело бойца Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Евгения Сбоева, которого вернули в рамках обмена погибшими. Однако у военнослужащего отсутствует сердце. Об этом проинформировали в российских силовых структурах.

«Смерть наступила в результате массовой кровопотери. Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечение внутреннего органа»,приводит слова источника ТАСС.

Личность военнослужащего установили по дактилоскопии. Представитель силовых структур указал, что украинский режим может говорить о Женевской конвенции, но описанные факты подтверждают, что противник не проявляет человечности и ведёт жестокую войну.

Ранее российский боец рассказал, как бойцы Вооружённых сил Украины минировали тела погибших сослуживцев в Первомайском Днепропетровской области. По словам военнослужащего, украинские подразделения устанавливали самодельные мины под телами как погибших, так и ещё живых солдат. Военный также рассказал о тотальном минировании территории населённого пункта, где каждый подвал и дом требовали тщательной проверки. Противник маскировал взрывные устройства под бытовые приборы, добавил боец.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

