19 ноября, 20:35

Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

В городе Львов произошёл блэкаут из-за отключения электроэнергии. Это случилось впервые за несколько месяцев, сообщает издание «Страна».

«Львовоблэнерго» опубликовало сообщение в телеграм-канале о том, что во Львове и области «действуют аварийные отключения в объёме десяти очередей».

«Просим рационально использовать электроэнергию во время её наличия и не включать энергоёмкие приборы без необходимости», — подчеркнули в «Львовоблэнерго».

Огненный шквал возмездия: как 500 «кинжалов», дронов и ракет погрузили Украину во тьму и дым
Ранее Армия России атаковала склад, обслуживающий Bradley и Humvee во Львове. На повреждённом складе осуществлялся ремонт и переоборудование бронемашин Вооружённых сил Украины, включая «Брэдли» и «Хаммер». Подробности инцидента и возможные последствия в настоящее время уточняются.

