Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 ноября, 20:54

Трамп пообещал вести себя отвратительно с врагами, если те не изменятся

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности жёстко действовать с врагами, если они не изменят поведение. Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, республиканец подчеркнул, что страна предпочла бы влиять на оппонентов дипломатически, но при необходимости готова к «отвратительным» действиям.

«Мы хотим изменить наших врагов. Говорю это вежливо, но если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно», — заявил хозяин Белого дома.

При этом американский лидер выразил надежду, что до крайних мер дело не дойдёт, однако готовность к ним Вашингтон сохраняет.

Ранее эксперты РАН проанализировали речи Дональда Трампа и выяснили его отношение к Украине. Президент США рассматривает постсоветскую республику, как и большинство стран, через призму выгоды для Америки. В том числе, речь идёт о сокращении поддержки Киева, если только это не принесёт прямой пользы Вашингтону. Такой прагматичный подход позволяет понять стратегию Трампа: он чётко разделяет сферы, где можно экономить, и направления, где следует ожидать отдачи, просчитывая каждый шаг на международной арене через призму «внутренней бухгалтерии».

Юния Ларсон
