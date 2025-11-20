На Украине могут сформировать временное правительство

На Украине в ближайшее время может появиться временное правительство, которое займётся подготовкой страны к выборам и подписанием мирного соглашения с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса, потом у нас будет временное правительство, которое подготовит страну к выборам, проведёт переговорный процесс, подпишет мировое соглашение», — передаёт слова нардепа «Страна.ua».

По словам Скороход, увольнение главы офиса президента Андрея Ермака связано с необходимостью «самосохранения» главаря киевского режима Владимира Зеленского. Именно оно должно стать важным шагом в подготовке к переговорам.

Ранее в Раде анонсировали увольнение Андрея Ермака и назвали возможную замену. Владимир Зеленский может отправить главу своего офиса в отставку уже 20 ноября. На его место претендует экс-посол в США Оксана Маркарова. 53-летний Ермак занимает свою нынешнюю должность с 2020 года. Он сменил на ней Андрея Богдана, а до этого был помощником Зеленского.