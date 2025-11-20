Россия и США
20 ноября, 00:09

НАБУ провело обыски в госслужбе по лекарственным средствам Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в главном офисе государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Согласно информации украинского издания «Экономическая правда», оперативные мероприятия проводились на прошлой неделе в центральном офисе ведомства и в кабинете руководителя службы Романа Исаенко.

В ходе обысков было изъято значительное количество документов. После проведённых мероприятий Исаенко ушёл на больничный. Точные причины и основания для проведения обысков в официальных сообщениях не раскрываются.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в офисах «Нафтогаза» и у директора по безопасности Виталия Бровко. В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения о задержании директора по безопасности, не опровергнув их напрямую, но заявив о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. При этом компания подчеркнула, что обысков в офисах группы не было.

