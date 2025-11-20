Депутат предложил убрать скульптуру розового Давида около ARTPLAY в Москве

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой демонтировать скульптурное изображение обнаж`нного Давида, установленное при входе в торгово-развлекательный комплекс «Артплей». В беседе с Life.ru он пояснил, что данное произведение вызывает недоумение у многих жителей города и носит откровенно провокационный характер.

«Мы живём в стране с великой культурой и глубокими духовными традициями. Наше общество, особенно дети, не должно сталкиваться в публичном пространстве с подобными изображениями, которые грубо попирают нормы нравственности и стыдливости. Это не вопрос искусства, это вопрос уважения к гражданам», — считает парламентарий.

По его словам, множество обращений от возмущённых родителей и представителей общественности стало основанием для решительных действий. Размещение такой скульптуры, уверен чиновник, является частью чуждой россиянам идеологии, навязываемой извне. По его мнению, мы наблюдаем сознательную попытку исказить классические культурные образы, внести в умы людей сомнение и разлад. Под видом современного искусства пытаются навязать чуждые и безнравственные стандарты, которые противоречат традиционному мировоззрению, основанному на православных ценностях.

«Я призываю городские власти незамедлительно отреагировать на данную ситуацию. Я обращаюсь к ответственным лицам с настоятельным требованием убрать это противоречащее общественной морали произведение», — заключил депутат.

