Суд смягчил наказание бизнесмену Бойко-Великому по первому приговору

Основателю агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому смягчили наказание по первому приговору благодаря благотворительной и просветительской деятельности. Эти факты упоминаются в материалах дела.

Суд учёл несколько смягчающих обстоятельств. К ним отнесли положительные характеристики, активную благотворительность, наличие почётных грамот и благодарностей.

Также суд учёл, что на иждивении Бойко-Великого находятся мать и тёща, а также состояние здоровья его, супруги, матери и тёщи. Кроме того, суд отметил длительное содержание под стражей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Как сообщал Life.ru, суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Прокуратура ранее запрашивала для него 19 лет колонии. По данным следствия, Бойко-Великий организовал преступную группу ещё в 2003 году. Её ключевой задачей, как установило следствие, была скупка земельных участков в Рузском районе Московской области.