Аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли для полётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах двух российских регионов. Аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли в районе 2:30 ночи 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аэропорты Пенза, Ульяновск (Баратаевка) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

Там добавили, что ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета у представителей авиакомпаний.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером 26 украинских БПЛА сбили над четырьмя российскими регионами. 11 целей нейтрализованы над территорией Крыма, 10 — в Брянской области, 4 — в Курской и 1 — в Белгородской. Операция проводилась с 13:00 до 20:00 по московскому времени силами дежурных расчётов ПВО.