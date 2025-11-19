Алаудинов назвал ударом по имиджу США уничтожение нашей ПВО ракет ATACMS
Российская система ПВО легко сбила все американские ракеты ATACMS, которые были запущены украинскими военными по Воронежской области, что стало ударом по имиджу производителя снарядов. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут. Поэтому, я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет, и в данном случае, мне кажется, их вряд ли похвалят», — сказал он.
Напомним, 18 ноября ВСУ впервые с января попытались обстрелять Россию ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре снаряда, но система ПВО уничтожила все. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки, которе произвели залп. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.
