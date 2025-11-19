«Отморозки»: Эксперт призвал власти США обратить внимание на удар ATACMS по Воронежу
Обломок ATACMS в Воронежской области. Обложка © Минобороны России
Запуск украинской армией американских ракет ATACMS по Воронежу не мог быть произведён без участия специалистов из США. Белому дому следует внимательнее относиться к таким вещам, если ответственные лица не отчитываются перед высшим руководством, ведь РФ такие сигналы считывает однозначно. Об этом заявил член российского Совета по внешней оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
«Я не верю в самодеятельность в таких историях. Такого рода ракеты — это штучный товар, и их использование курируется со стороны специалистов. Докладывают ли они о запусках своему высшему руководству? Я не знаю, в курсе ли этих историй президент США Дональд Трамп, глава Госдепа Марко Рубио или даже министр войны Пит Хегсет. Но то, что такие запуски не могут быть чистой воды самодеятельностью Киева, я в этом убеждён», — заявил Климов.
По его словам, данный факт показывает всю сложность и опасность ситуации, которая складывается в регионе. Сегодня запустили по Воронежу, а завтра обстреляют другой город, отметил Климов, добавив, что мораль «киевской хунте» читать бессмысленно, её там нет, как и совести с честью, — там лишь преступный элемент. А вот США следует иметь это в виду и понимать, что РФ считывает такого рода сигналы достаточно однозначно, подчеркнул экс-сенатор.
Мы не говорим о том, что там такие-то украинские хлопцы стояли рядом с пусковой установкой. Мы понимаем, что это была американская ракета, и понимаем, что такие американские ракеты сами по себе не летают. Поэтому пусть делают выводы за океаном. Это, к сожалению, не улучшает наши отношения. Пусть разбираются, кто это допускает, зачем это делается. А киевской хунте, знаете, дайте атомную бомбу, она и её запустит. Там всё понятно с ними, там уже отморозки.
Напомним, что 18 ноября ВСУ впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре штуки, но ПВО справилась. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.
