«Отморозки»: Эксперт призвал власти США обратить внимание на удар ATACMS по Воронежу

Мы не говорим о том, что там такие-то украинские хлопцы стояли рядом с пусковой установкой. Мы понимаем, что это была американская ракета, и понимаем, что такие американские ракеты сами по себе не летают. Поэтому пусть делают выводы за океаном. Это, к сожалению, не улучшает наши отношения. Пусть разбираются, кто это допускает, зачем это делается. А киевской хунте, знаете, дайте атомную бомбу, она и её запустит. Там всё понятно с ними, там уже отморозки.