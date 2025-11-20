Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 00:17

Из музея Уэльса украли уникальные золотые украшения бронзового века

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pio3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pio3

Из Национального музея истории Святого Фагана в Кардиффе пропали редкие золотые украшения бронзового века. Экспонаты похитили прямо из витрины — среди них четыре массивных браслета из Поуиса и лунула в форме полумесяца, которую в бронзовом веке носили как ожерелье. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на полицию Уэльса.

Полиция Уэльса уже задержала по этому делу 45-летнюю женщину, но её отпустили под залог, поиски остальных участников дерзкой кражи продолжаются.

В полиции уверены, что пропавшие артефакты могли заранее выбрать как самые ценные из коллекции. Кроме браслетов и лунулы, исчезли ещё восемь золотых предметов из Поуиса и Кармартеншира — все они датируются средним бронзовым веком. Музей усилил охрану, но сотрудники признают, что ущерб огромный — украдены вещи уникальные и невосполнимые.

Украденную из Лувра парюру Марии-Луизы нашли у Миндича при обыске
Украденную из Лувра парюру Марии-Луизы нашли у Миндича при обыске

Ранее Life.ru писал о задержании россиянина, который организовал канал контрабанды британских антикварных вещей под видом обычных посылок родственникам. У него нашли часы, фарфор, кортики и десятки других предметов, которые эксперты признали культурной ценностью. Общая стоимость трофеев превышала пять миллионов рублей — весь груз готовили для перепродажи.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar