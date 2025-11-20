Из музея Уэльса украли уникальные золотые украшения бронзового века

Из Национального музея истории Святого Фагана в Кардиффе пропали редкие золотые украшения бронзового века. Экспонаты похитили прямо из витрины — среди них четыре массивных браслета из Поуиса и лунула в форме полумесяца, которую в бронзовом веке носили как ожерелье. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на полицию Уэльса.

Полиция Уэльса уже задержала по этому делу 45-летнюю женщину, но её отпустили под залог, поиски остальных участников дерзкой кражи продолжаются.

В полиции уверены, что пропавшие артефакты могли заранее выбрать как самые ценные из коллекции. Кроме браслетов и лунулы, исчезли ещё восемь золотых предметов из Поуиса и Кармартеншира — все они датируются средним бронзовым веком. Музей усилил охрану, но сотрудники признают, что ущерб огромный — украдены вещи уникальные и невосполнимые.

