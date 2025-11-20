Взрывы гремят над Новомосковском, работают расчёты ПВО

Над Новомосковском ночью 20 ноября раздались взрывы. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются прорваться к Московскому региону через Тульскую область. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные жители проснулись около половины третьего ночи от серии мощных хлопков — их было не меньше семи.

О звуках пролёта беспилотников сообщили также жители Тулы. По их словам, вражеские дроны направляются в сторону Москвы, а сигнал угрозы атаки БПЛА действует на территории всей области. Официальных данных пока нет.

Ранее Life.ru писал, что вечером в среду система ПВО за семь часов сбила 26 украинских самолётных беспилотников сразу над четырьмя регионами. По данным Минобороны, цели уничтожали над Крымом, Брянской, Курской и Белгородской областями.