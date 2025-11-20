Россиянам рассказали о сокращённой рабочей неделе в конце 2025 года

Последняя рабочая неделя 2025 года будет сокращённой и продлится всего два дня — понедельник и вторник. Доцент кафедры гражданского права и процесса РУДН Пётр Петкилёв в беседе с РИА «Новости» пояснил, что это связано с переносом выходного дня с воскресенья 5 января на среду 31 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы 2026 года.

Эксперт также отметил, что регионы России имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, учитывая религиозные праздники или значимые даты. Например, 24 ноября в Северной Осетии-Алании будет нерабочим днём в связи с праздником Уастырджи, а в Калмыкии ежегодно устанавливается дата праздника Зул.

Петкилёв подчеркнул, что наличие нерабочих праздничных дней в календарном месяце не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда ждать снега в Москве. По её словам, в ближайшие выходные возможен лёгкий морозец с понижением температуры до минус 5 градусов. А снег порадует местных жителей только на следующей неделе, после 23 ноября.