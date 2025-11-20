Более 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Очевидцы сообщают о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжаются с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти.

Ранее над Новомосковском раздались взрывы. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются прорваться к Московскому региону через Тульскую область. Местные жители проснулись около половины третьего ночи от серии мощных хлопков — их было не меньше семи. О звуках пролёта беспилотников сообщили также жители Тулы. По их словам, вражеские дроны направляются в сторону Москвы, а сигнал угрозы атаки БПЛА действует на территории всей области. Официальных данных пока нет.