Более 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО
Обложка © Telegram / Минобороны России
Над Рязанью прогремело более десяти взрывов. Над городом активно работают расчёты противовоздушной обороны. SHOT сообщает о нескольких сбитых воздушных целях.
Очевидцы сообщают о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжаются с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти.
В данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.
Ранее над Новомосковском раздались взрывы. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются прорваться к Московскому региону через Тульскую область. Местные жители проснулись около половины третьего ночи от серии мощных хлопков — их было не меньше семи. О звуках пролёта беспилотников сообщили также жители Тулы. По их словам, вражеские дроны направляются в сторону Москвы, а сигнал угрозы атаки БПЛА действует на территории всей области. Официальных данных пока нет.
