20 ноября, 00:52

Более 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Рязанью прогремело более десяти взрывов. Над городом активно работают расчёты противовоздушной обороны. SHOT сообщает о нескольких сбитых воздушных целях.

Очевидцы сообщают о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжаются с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти.

В данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.

Аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли для полётов
Ранее над Новомосковском раздались взрывы. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются прорваться к Московскому региону через Тульскую область. Местные жители проснулись около половины третьего ночи от серии мощных хлопков — их было не меньше семи. О звуках пролёта беспилотников сообщили также жители Тулы. По их словам, вражеские дроны направляются в сторону Москвы, а сигнал угрозы атаки БПЛА действует на территории всей области. Официальных данных пока нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

