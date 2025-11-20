Россия и США
20 ноября, 01:57

В президентском дворце на Мадагаскаре нашли 300-килограммовый изумруд

Обложка © freepik / vecstock

Новые власти Мадагаскара обнаружили в президентском дворце в Антанариву драгоценный камень весом 300 килограммов. По информации газеты Madagascar Tribune, министр горнодобывающей промышленности Карл Андриампарани сообщил, что речь идёт об изумрудоносной породе, которая хранилась в секретной комнате с 2009 года.

Полковник Микаэль Рандрианирина, новый глава государства, лично осмотрел находку и заявил о возможной продаже камня для пополнения казны и финансирования социальных программ. Власти планируют провести техническую и финансовую экспертизу для определения стоимости камня на международном рынке.

Напомним, с конца сентября на острове проходят массовые протесты, вызванные проблемами с электричеством и водоснабжением. Бывший президент Андри Радзуэлина, назвавший протесты попыткой переворота, покинул страну при посредничестве Франции. Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.

