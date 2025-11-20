Чтец по губам определила, что сказал Маск про принца Саудовской Аравии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cristiano barni
Американский миллиардер Илон Маск задал вопрос одному из гостей во время ужина в Белом доме. Он поинтересовался, считает ли тот наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. На это обратила внимание чтец по губам Никола Хиклинг, сообщает Daily Mail.
Маск обратился с вопросом к генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла. Хиклинг отметила, что Бурла выглядел потрясённым от слов предпринимателя.
Ранее Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом пообещал увеличить объём инвестиций в американскую экономику с 600 миллиардов до одного триллиона долларов. Перед этим глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна готова развивать партнёрские отношения с Соединёнными Штатами.
