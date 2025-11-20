Чтец по губам определила, что сказал Маск про принца Саудовской Аравии

Американский миллиардер Илон Маск задал вопрос одному из гостей во время ужина в Белом доме. Он поинтересовался, считает ли тот наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. На это обратила внимание чтец по губам Никола Хиклинг, сообщает Daily Mail.