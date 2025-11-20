Россия и США
20 ноября, 01:43

Чтец по губам определила, что сказал Маск про принца Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cristiano barni

Американский миллиардер Илон Маск задал вопрос одному из гостей во время ужина в Белом доме. Он поинтересовался, считает ли тот наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. На это обратила внимание чтец по губам Никола Хиклинг, сообщает Daily Mail.

Маск обратился с вопросом к генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла. Хиклинг отметила, что Бурла выглядел потрясённым от слов предпринимателя.

Наследному принцу Саудовской Аравии передали письмо от Путина
Наследному принцу Саудовской Аравии передали письмо от Путина

Ранее Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом пообещал увеличить объём инвестиций в американскую экономику с 600 миллиардов до одного триллиона долларов. Перед этим глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна готова развивать партнёрские отношения с Соединёнными Штатами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
