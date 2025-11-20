Российские шахматистки выиграли четыре стартовых тура на командном ЧМ

На командном чемпионате мира по шахматам в Испании россиянки в четвёртом туре обыграли сборную Азербайджана. Счёт встречи 3:1 в пользу российской команды сложился благодаря победам Анны Шухман и Ольги Гири. Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью.

В среду россиянки разгромили сборную Испании со счётом 3,5:0,5, а до этого переиграли команды Казахстана и США. В заключительном туре группового этапа 20 ноября соперничать с российскими шахматистками предстоит сборной Перу. Турнир завершится 24 ноября.

Ранее Арсений Нестеров стал чемпионом России по шахматам после напряжённого суперфинала. Он набрал 6,5 очка в 11 турах и взял главный приз — свыше миллиона рублей. Сам Нестеров признался, что последняя партия против Сергея Лобанова довела его до паники, но он всё же «вытащил» сложную позицию.