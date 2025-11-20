Россия и США
20 ноября, 01:48

Трамп вновь заявил, что немного разочарован в Путине из-за ситуации на Украине

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме Соединённых Штатов и Саудовской Аравии заявил о своём разочаровании в российском лидере Владимире Путине в контексте конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что, несмотря на урегулирование восьми конфликтов, украинский вопрос остаётся нерешенным.

«У меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я немного разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп в разговоре с Путиным назвал конфликт на Украине бредовым
В октябре Трамп признал, что конфликт на Украине оказался для него неожиданно сложной проблемой. Тогда он также заявлял, что несмотря на хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, испытывает разочарование в нём. Глава государства также констатировал, что в связке Россия-Украина продолжают развиваться определённые события.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
