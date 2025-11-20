Россия и США
Регион
20 ноября, 02:32

Пакистан объявил о планах расширить бартер с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Dechev

Пакистан дал понять, что хочет расширить бартер с Россией далеко за пределы продуктов. В посольстве страны в Москве подтвердили, что Исламабад рассматривает обмен «всеми категориями товаров», если это поможет ускорить взаимные расчёты и обойти бюрократию, пишет газета «Известия».

В Пакистане уже действует специальный нормативный акт, который облегчает бартерные сделки, а правительство сняло ограничения на экспортируемые товары для содействия бартеру как между предприятиями, так и между правительствами.

В теории схема может охватить и российские энергоресурсы — такие сигналы давали пакистанские чиновники. Но источники газеты уверены, что сейчас это едва ли возможно. Американские санкции против российских энергетических компаний сбивают ритм, а пакистанские НПЗ требуют модернизации, без которой крупный энергетический бартер просто не будет эффективен.

Ранее Life.ru писал, что Россия усиливает экономические связи со странами ШОС. Президент РФ Владимир Путин отметил быстрый рост товарооборота – только в прошлом году он подскочил до 409 миллиардов долларов. Почти вся торговля ведётся в национальных валютах, и это позволяет партнёрам обходиться без лишних финансовых рисков.

