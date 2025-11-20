Россия и США
20 ноября, 01:54

Трамп подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал законопроект, который обязывает власти рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна — скандального финансиста, обвинённого в растлении несовершеннолетних и найденного мёртвым в тюрьме. Об этом республиканец сообщил в Truth Social, подчеркнув, что рассчитывает увидеть новые факты о связях демократов с Эпштейном.

Хозяин Белого дома уверяет, что публикация документов интересует именно демократов, которые пытаются отвлечь внимание от успехов республиканцев. Однако в партии оппонентов уже успели выложить в сеть часть электронной переписки финансиста. Из неё следовало, что Трамп мог быть в курсе его преступной деятельности. Белый дом обвинил демократов в грязной попытке очернить президента.

Обе палаты Конгресса США одобрили упомянутый законопроект во вторник. Трамп заранее обещал его подписать, что в итоге и сделал, добавив ещё больше огня в один из самых громких политических скандалов США.

Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна
Ранее Дональд Трамп грубо оборвал журналистку, спросившую его об Эпштейне в самолёте. Политик резко ткнул в неё пальцем и бросил фразу «Тихо, тихо, свинка», чем вызвал шквал критики. Американский сенатор-демократ заявил, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя тоже. По информации того же Томаса Масси, в документах значатся ещё два десятка известных персон, которых связывают с противоправными действиями.

