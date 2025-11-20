В Мексике задержали возможного заказчика убийства мэра Уруапана Мансо

В штате Мичоакан задержали Хорхе Армандо Н, одного из предполагаемых заказчиков убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо. Министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш сообщил об этом на пресс-конференции.

Он объяснил, что анализ переписок, работа разведки и следственные действия привели к установлению личности подозреваемого. Арфуш отметил, что задержание произошло в центре муниципалитета Морелия во время координированной операции.

В начале ноября Life.ru сообщал, что мэра Уруапана убили во время вооружённого нападения в ходе праздничных мероприятий, посвящённых Дню мёртвых. Мансо получил шесть огнестрельных ранений и после этого попал в больницу, где и скончался. В результате стрельбы телесные повреждения получил ещё один гражданин. В ходе операции сотрудникам правопорядка удалось задержать двух подозреваемых в нападении, тогда как третий преступник был ликвидирован на месте.