Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года

Советский певец Игорь Тальков погиб от выстрела из револьвера «Наган» образца 1895 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выстрел произвели оболочечной пулей калибра 7,62 миллиметра. На экспертизу по делу об убийстве передали три пули, выпущенные из этого револьвера. Установлено, что в Талькова попала только одна пуля.

При этом роковой выстрел оказался не первым из трёх, следует из документа.