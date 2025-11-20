Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года
Игорь Тальков. Обложка © Wikipedia / Лев Леонидович Медведев
Советский певец Игорь Тальков погиб от выстрела из револьвера «Наган» образца 1895 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выстрел произвели оболочечной пулей калибра 7,62 миллиметра. На экспертизу по делу об убийстве передали три пули, выпущенные из этого револьвера. Установлено, что в Талькова попала только одна пуля.
При этом роковой выстрел оказался не первым из трёх, следует из документа.
Как сообщал Life.ru, в октябре Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность заочного приговора Валерию Шляфману по делу об убийстве Талькова. Защита бывшего концертного директора певца настаивала на отмене приговора и полной реабилитации подзащитного. Прокурор, в свою очередь просила не смягчать ранее вынесенный вердикт. Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова. После этого в 1992 году обвиняемый скрылся от правосудия в Израиле, однако 23 апреля 2025 года суд вынес заочный приговор, назначив Шляфману 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
