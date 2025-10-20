Суд Петербурга утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность заочного приговора Валерию Шляфману по делу об убийстве рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба объединённых судов Северной столицы.

«Апелляционная инстанция приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга оставила без изменений», — говорится в публикации.

Защита бывшего концертного директора певца настаивала на отмене приговора и полной реабилитации подзащитного. Прокурор, в свою очередь просила не смягчать ранее вынесенный вердикт.