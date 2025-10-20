Сектор Газа
20 октября, 10:52

Суд Петербурга утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Игорь Тальков. Обложка © Wikipedia.org / Лев Леонидович Медведев

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность заочного приговора Валерию Шляфману по делу об убийстве рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба объединённых судов Северной столицы.

«Апелляционная инстанция приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга оставила без изменений», говорится в публикации.

Защита бывшего концертного директора певца настаивала на отмене приговора и полной реабилитации подзащитного. Прокурор, в свою очередь просила не смягчать ранее вынесенный вердикт.

Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова. После этого в 1992 году обвиняемый скрылся от правосудия в Израиле, однако 23 апреля 2025 года суд вынес заочный приговор, назначив Шляфману 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    avatar