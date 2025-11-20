В Германии арестовали 55-летнего бывшего руководителя компании, обвиняемого в поставке пяти станков в Россию на сумму около 1,7 млн евро в обход действующих санкций. Об этом стало известно из совместного заявления таможенного управления Штутгарта и прокуратуры.

Поставки оборудования осуществлялись частями с октября 2023 по декабрь 2024 года через третьи страны. В настоящий момент бизнесмен, имеющий немецкое и афганское гражданство, находится под стражей.

В рамках расследования проведены обыски в частных домах, офисных помещениях и транспортно-экспедиторской компании в Дуйсбурге. Дело находится на контроле немецких правоохранительных органов.

Ранее в МИД РФ заявили, что российско-германские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю ФРГ. Берлин сделал ставку на политику реванша и разрыв многолетних связей, вознамерившись нанести России «стратегическое поражение». В ведомстве также провели исторические параллели, заявив, что «дух прусского милитаризма снова витает над Берлином», а голосование немецких дипломатов против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма лишь подтверждает эту тенденцию.