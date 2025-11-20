Боец «Ахмата» из Якутии, раненый после атаки четырёх дронов ВСУ, спас товарища

После атаки четырёх FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) раненый боец спецназа «Ахмат» с позывным Клим сумел на мотоцикле эвакуировать своего товарища в безопасную зону.

«Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел, и получилось так, что ранило человека, и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном «коне» прискакали», — приводит РИА «Новости» рассказ командира с позывным Высота.

Сам Клим отметил, что родом из Якутии и занимается эвакуацией в батальоне «Ваха». Инцидент произошёл на харьковском участке фронта.

«Меня во время эвакуации ранило на полдороги. <…> Четыре дрона в нас прилетело по очереди: два сразу и два после. Один мотоцикл сгорел, один успели вытащить», — поделился российский военнослужащий.

Он добавил, что сначала не осознал серьёзность своих травм, включая перелом руки. Главное для него заключалось в том, чтобы вытащить товарища с ранением ноги. Боец подытожил, что российские войска «никогда не бросают своих».