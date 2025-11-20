Конфискация США активов России обойдётся Вашингтону в $6,6 млрд

По расчётам аналитиков РИА «Новости», конфискация активов России может обойтись США примерно в 6,6 миллиарда долларов. Такие расчёты эксперты приводят на основе информации национальных статистических служб.

Сумма $6,6 миллиарда соответствует объёму американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в бюджетном управлении Конгресса США рассматривали возможность конфискации 50% замороженных суверенных активов России президентом Дональдом Трампом. Речь идёт о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объёма в 5 миллиардов долларов. Такой сценарий возможен в период с 2026 по 2028 год в случае принятия Конгрессом законопроекта, уточняющего порядок использования этих средств в пользу Киева.