Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 03:27

Конфискация США активов России обойдётся Вашингтону в $6,6 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

По расчётам аналитиков РИА «Новости», конфискация активов России может обойтись США примерно в 6,6 миллиарда долларов. Такие расчёты эксперты приводят на основе информации национальных статистических служб.

Сумма $6,6 миллиарда соответствует объёму американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.

Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии
Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии

Ранее Life.ru сообщал, что в бюджетном управлении Конгресса США рассматривали возможность конфискации 50% замороженных суверенных активов России президентом Дональдом Трампом. Речь идёт о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объёма в 5 миллиардов долларов. Такой сценарий возможен в период с 2026 по 2028 год в случае принятия Конгрессом законопроекта, уточняющего порядок использования этих средств в пользу Киева.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar