Семь украинских дронов уничтожили расчёты ПВО над Тульской областью

Над Тульской областью российские расчёты противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, все цели были поражены ночью с 19 на 20 ноября силами подразделений ПВО Минобороны России. Он уточнил, что ни один человек не пострадал, а дома и инфраструктура не получили повреждений.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено семь украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал о серии взрывов над Рязанью. Сегодня ночью система ПВО активно отражала атаку украинских БПЛА на регион, о последствиях воздушного налёта пока ничего не известно. Очевидцы сообщали о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжались с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти.