20 ноября, 03:25

Семь украинских дронов уничтожили расчёты ПВО над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Над Тульской областью российские расчёты противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, все цели были поражены ночью с 19 на 20 ноября силами подразделений ПВО Минобороны России. Он уточнил, что ни один человек не пострадал, а дома и инфраструктура не получили повреждений.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено семь украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал о серии взрывов над Рязанью. Сегодня ночью система ПВО активно отражала атаку украинских БПЛА на регион, о последствиях воздушного налёта пока ничего не известно. Очевидцы сообщали о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжались с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти.

