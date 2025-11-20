План «Ковёр» отменили в аэропортах Пензы и Ульяновска

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в двух аэропортах России. Аэропорты Пензы и Ульяновска открыли 20 ноября около 6 часов утра, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аэропорты Пенза, Ульяновск (Баратаевка) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

На время действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили один самолёт, который выполнял рейс в Ульяновск. Уточняется, что диспетчеры, экипажи и службы аэропортов сделали всё необходимое для безопасности полётов.

Напомним, что обе воздушные гавани временно закрыли в районе 2:30 ночи. Всего аэропорты Пензы и Ульяновска не работали около 3,5 часов. Ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета у представителей авиакомпаний.