В аэропорту Пулково «оживили» простаивавшую иностранную технику

Генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев сообщил об успешной адаптации иностранной аэродромной техники в аэропорту Пулково после почти двух лет простоя. Об этом пишет РБК.

По его словам, специалистам потребовалось полтора года для модификации IT-систем самоходных трапов и машин для обработки самолётов от обледенения, причём доработанное оборудование демонстрирует хорошую работу в зимних условиях.

Он также подчеркнул, что IT-инфраструктура аэропорта почти полностью переведена на отечественное оборудование, а в России создана собственная деайсинговая машина и развивается производство снегоуборочной техники для аэропортов.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских аэропортах открылись первые 12 пунктов миграционного контроля. Такие пункты запустят в работу также на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска. Координировать их работу будут Миграционная служба МВД России и Главное управление на транспорте МВД РФ. Основная цель – выявление иностранцев, нарушающих правила пребывания в нашей стране.