Атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области

Сегодня ночью над Рязанской областью были сбиты украинские беспилотники. Цели уничтожены системами ПВО и РЭБ. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Упавшие обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших, материальный ущерб оценивается. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет», — уточнил Малков в своём телеграм-канале.

Ранее над Рязанью прогремело более десяти взрывов. Очевидцы сообщали о серии мощных хлопков. Взрывы, по их словам, продолжались с трёх часов ночи, всего прозвучало около десяти. Работали расчёты противовоздушной обороны.