За ночь расчёты ПВО уничтожили 65 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнила пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Воронежской областью. 16 БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, 14 — над Белгородской областью. Семь беспилотников уничтожили над Тульской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, два — над Тамбовской областью. Ещё один дрон перехватили над территорией Республики Крым.

Напомним, атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области. Цели уничтожены системами ПВО и РЭБ. Упавшие обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших, материальный ущерб оценивается. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.