ВСУ перебросили технический персонал аэродромов под Волчанск

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило технический персонал аэродромов в район Волчанска Харьковской области для удержания оборонительных позиций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Под город направлены сводные бригады ВВС Украины, ранее замеченные на сумском направлении.

Ранее появилась информация об отходе подразделений 57-й мотопехотной и 113-й территориальной оборонной бригад ВСУ с позиций в Волчанске. По неподтверждённым данным, министр обороны Украины Денис Шмыгаль лично посетил командные пункты этих частей для оценки оперативной обстановки.