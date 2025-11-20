Житель ДНР пытался отравить высокопоставленного военного британским пивом с ядом

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании жителя ДНР, планировавшего отравить высокопоставленного российского военного. Для покушения он использовал британское пиво, в которое было добавлено боевое отравляющее веществo.

По версии ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива для передачи российскому офицеру «в качестве подарка». Мужчина был задержан в момент передачи. Лабораторный анализ изъятых бутылок показал, что в пиво была подмешана смесь высокотоксичных веществ британского производства — колхицина и третбутилбициклофосфата (аналога боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещённого Конвенцией о химическом оружии 1993 г.). Употребление смеси, как отметили в ведомстве, приводит к мучительной смерти в течение 20 минут.

По данным российской контрразведки, подозреваемый через Telegram вышел на представителя украинского ГУРа. От него он получал взрывчатые вещества, доставляемые дронами, и хранил их у себя дома для проведения диверсий и терактов.

ФСБ сообщила о продолжающейся активности украинских спецслужб, которые ведут поиск исполнителей для терактов и диверсий через интернет, соцсети и мессенджеры. В ведомстве предупредили, что все, кто согласится сотрудничать с противником, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут суровое наказание.

Ранее ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. По данным спецслужбы, в ходе оперативных мероприятий установили, что мужчина собирал информацию о местах размещения российских военнослужащих и передавал её представителям ГУР Минобороны Украины через Telegram. Также по указанию украинских кураторов он извлекал компоненты из заранее подготовленных схронов и собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для диверсий на территории ДНР, а также забирал из кустов у дороги деньги. Кроме того, задержанный вёл слежку и, по версии следствия, планировал теракт против высокопоставленного сотрудника регионального органа власти.