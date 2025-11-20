В населённом пункте Гай в Днепропетровской области обнаружены тела мирных жителей, расстрелянных боевиками ВСУ. Об этом сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Чита.

«Когда заходили в населённый пункт, прямо на улице лежали тела мирных жителей. Они были в гражданской одежде, погибшие уже давно», — рассказал боец.

По его словам, характер ранений и расположение тел указывают на преднамеренные расстрелы. Военный также отметил, что, судя по всему, при расправах использовались беспилотники.

Напомним, нескльоко дней назад в Минобороны РФ подтвердили успшеное освбоождение населённых пунктов — Платоновка в ДНР, Гай в Днепропетровской и Двуречанское в Харьковской областях. Также российские войска успешно взяли под контроль ещё два пункта в Запорожской области. На днях завершилась операция по освобождению этих территорий.