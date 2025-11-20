Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 04:20

Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки сигарет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro было обнаружено российскими военными при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Моряк.

«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили», — поделился российский боец.

Обнаруженный предмет оказался самодельным взрывным устройством. В столе было проделано отверстие, через которое выводился тросик, соединённый с зарядом под столом. При попытке поднять пачку произошло бы замыкание, приводящее к взрыву.

Новости СВО. Прорыв ВС РФ под Северском, ВСУ в кольце под Мирноградом, Киев бросил своих в Красноармейске, Зеленскому готовят отставку, 20 ноября
Новости СВО. Прорыв ВС РФ под Северском, ВСУ в кольце под Мирноградом, Киев бросил своих в Красноармейске, Зеленскому готовят отставку, 20 ноября

Напомним, ранее под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области. Под контроль ВС РФ также перешли Платоновка в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Особые успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar