Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки сигарет

Замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro было обнаружено российскими военными при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Моряк.

«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили», — поделился российский боец.

Обнаруженный предмет оказался самодельным взрывным устройством. В столе было проделано отверстие, через которое выводился тросик, соединённый с зарядом под столом. При попытке поднять пачку произошло бы замыкание, приводящее к взрыву.